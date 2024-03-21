Мірча Луческу поспілкувався з журналістами TuttoSport і розкрив їм свої плани на майбутнє. 78-річний екстренер Динамо заявив, що не планує завершувати свою тренерську кар'єру.

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"Я відпочив уперше за 50 років. З огляду на все, що, на жаль, відбувається в Україні, я вирішив взяти паузу і дочекатися червня. Не можу дочекатися, коли наступного сезону повернуся на тренерську лаву. Хочу очолити команду до початку передсезонки, щоб вплинути на побудову і підготовку складу.

Чому ж я відхилив пропозицію від Бешикташа кілька місяців тому? Час був непідходящий", – цитує Луческу TuttoSport.

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