"Можна кожне рішення Федерації приймати "в інтересах Шахтаря", – Динамо жорстко відреагувало на рішення КДК щодо Ісмаїлі

Київське Динамо офіційно відреагувало на рішення КДК ФФУ дискваліфікувати захисника Шахтаря Ісмаїлі на 2 матчі, щоб той зміг зіграти в матчі 3 туру УПЛ проти киян.

"Сьогодні Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України грубо порушив свій же регламент – футболісту Шахтаря Ісмаїлі, який був вилучений з поля у матчі за Суперкубок, замість належних трьох матчів дискваліфікації дали два, що у рамках чинного регламенту неможливо. Причому ФФУ навіть не шукала хоч якихось формально-юридичних підстав для порушення регламенту. Просто вирішили, що Шахтарю без цього футболіста не можна грати проти Динамо. Бо глядачам буде нецікаво. Так і записали, не заморочуючись.

"Важливо, щоб Динамо та Шахтар зіграли між собою у найсильніших складах", – ФФУ цікаво пояснила дискваліфікацію Ісмаїлі

А навіщо вигадувати? Можна просто кожне рішення Федерації приймати "в інтересах Шахтаря та його уболівальників". Чи уболівальника. Так прямо і писати, аби не витрачати час на пояснення, яких не може бути. Чому за бійку в останньому матчі минулого чемпіонату Динамо змусили грати наступний домашній матч без глядачів, а Шахтар – ні? Чому гру ФК Львів проти Динамо перенесли на день раніше? Чому арбітра, який насмілився вилучити з поля гравця Шахтаря, відсторонили від суддівства у наступних матчах чемпіонату? Чому арбітр у матчі Десна – Шахтар відмінив чистий м’яч, забитий чернігівцями?

Ісмаїлі отримав додаткову дискваліфікацію від КДК ФФУ, але зіграє з Динамо в 3 турі УПЛ

Ми не знаємо, чому Шахтар не може вигравати без такої допомоги. Але можемо передбачити, що надалі в інтересах уболівальників цієї команди почнуть нехтувати не лише регламентом, а й самими правилами гри. Вирішать, наприклад, що усім суперникам Шахтаря в інтересах глядачів слід призначати по три одинадцятиметрових. Що суперники Шахтаря мають в інтересах глядачів грати удесятьох проти одинадцяти, а, може, й удевятьох. Що матчі за участю Шахтаря в інтересах уболівальників будуть тривати доти, поки Шахтар не виграє…

Чим може відповісти Динамо, у якого теж є глядачі? Наша відповідь буде простою – ми завжди будемо грати за правилами і дотримуватись регламенту, що б там не вигадала ФФУ. Дискваліфікують увесь основний склад – будемо грати резервістами. Вилучатимуть наших гравців із вигаданих причин – будемо грати удесятьох, удевятьох, увісьмох… Не зараховуватимуть забиті динамівцями м’ячі – будемо забивати ще! Що вони ще вигадають в інтересах глядачів, не можемо знати. Знаємо одне – ми завжди будемо боротись за перемогу чесно", – йдеться у заяві на офіційному сайті Динамо.