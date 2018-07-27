"Можно каждое решение Федерации принимать "в интересах Шахтера", – Динамо жестко отреагировало на решение КДК по Исмаили

Киевское Динамо официально отреагировало на решение КДК ФФУ дисквалифицировать защитника Шахтера Исмаили на 2 матча, чтобы тот смог сыграть в матче 3 тура УПЛ против киевлян.

"Сегодня Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины грубо нарушил свой же регламент – футболисту Шахтера Исмаили, который был удален с поля в матче за Суперкубок, вместо положенных трех матчей дисквалификации дали два, что в рамках действующего регламента невозможно. Причем ФФУ даже не искала хоть каких-то формально-юридических оснований для нарушения регламента. Просто решили, что Шахтеру без этого футболиста нельзя играть против Динамо. Потому зрителям будет неинтересно. Так и записали, не заморачиваясь.

"Важно, чтобы Динамо и Шахтер сыграли сильнейшими составами", – ФФУ интересно объяснила дисквалификацию Исмаили

А зачем выдумывать? Можно просто каждое решение Федерации принимать "в интересах Шахтера и его болельщиков". Или болельщика. Так прямо и писать, чтобы не тратить время на объяснения, которых не может быть. Почему за драку в последнем матче прошлого чемпионата Динамо заставили играть следующий домашний матч без зрителей , а Шахтер – нет? Почему игру ФК Львов против Динамо перенесли на день раньше? Почему арбитра, который осмелился удалить с поля игрока Шахтера, отстранили от судейства в следующих матчах чемпионата? Почему арбитр в матче Десна – Шахтер отменил чистый мяч, забитый черниговцами?

Исмаили получил дополнительную дисквалификацию от КДК ФФУ, но сыграет с Динамо в 3 туре УПЛ

Мы не знаем, почему Шахтер не может выигрывать без такой помощи. Но можем предположить, что в дальнейшем в интересах болельщиков этой команды начнут пренебрегать не только регламентом, но и самими правилами игры. Решат, например, что всем соперникам Шахтера в интересах зрителей следует назначать по три одиннадцатиметровых. Что соперники Шахтера имеют в интересах зрителей играть вдесятером против одиннадцати, а, может, и вдевятером. Что матчи с участием Шахтера в интересах болельщиков будут продолжаться до тех пор, пока Шахтер не выиграет...

Чем может ответить Динамо, у которого тоже есть зрители? Наш ответ будет простой – мы всегда будем играть по правилам и соблюдать регламент, что бы там ни придумала ФФУ. Дисквалифицируют весь основной состав – будем играть резервистами. Удалять наших игроков по вымышленным причин – будем играть вдесятером, вдевятером, ввосьмером... Не засчитывать забитые динамовцами мячи – будем забивать еще! Что они еще придумают в интересах зрителей, не можем знать. Знаем одно – мы всегда будем бороться за победу честно", – говорится в заявлении на официальном сайте Динамо.