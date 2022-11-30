"Два матчі тому ми обговорювали проблеми зі стандартними положеннями, а сьогодні Динамо забило два голи після стандартів – кутового та штрафного. На перше місце у таких ситуаціях виходить індивідуальна майстерність.

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Гравець, який виконує стандартне положення, має навісити м’яч по певній траєкторії або розіграти, створивши чисельну перевагу, доставити м’яч до штрафного майданчика. Гравці, які приходять до штрафного майданчика, мають діяти агресивно, замикати цю передачу, впевнено йти на цей м’яч. Це все було обговорено. Не тільки перед цим матчем, але і перед кожним.

Мене хвилюють і атаки, які ми проводимо. Багато м’ячів доводимо до чужого штрафного майданчика, добре розігруємо, але останній пас, останній удар, останнє рішення, яке приймає гравець, частіше за все невірне. Тому все це зупиняється та блокується. У сьогоднішньому матчі все було краще, адже ми забили три м’ячі, але могли і шість, і сім. Ці моменти виникають, але далі заважає чи то неправильне прийняття рішення, чи то відсутність концентрації. Мене хвилює те, що ми не реалізовуємо ці моменти", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, на зимову паузу кияни пішли на 3-й сходинці турнірної таблиці, набравши 30 балів. У лідера – СК Дніпро-1 – 35 очок і гра в запасі.

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