У таборі "синьо-жовтих" відреагували на демарш Динамо щодо небажання відпускати своїх гравців у головну команду країни.

Керівництво УАФ та тренерський штаб збірної України сформували резервний список гравців клубів УПЛ, які замінять представників Динамо на першому етапі збору, повідомляє ТаТоТаке.

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До переліку обраних потрапили: Артем Бондаренко та Георгій Судаков (Шахтар), Андрій Тотовицький (Колос), Єгор Назарина (Зоря), Олександр Сваток та Єгор Ярмолюк (СК Дніпро-1), а також Владислав Калітвінцев (Олександрія). У разі, якщо позиція Динамо і надалі залишатиметься незмінною, до списку можуть додатися і інші прізвища.

Нагадаємо, напередодні Динамо відмовилось відпускати своїх гравців у збірну України – головний тренер киян Мірча Луческу впевнений, що отримана у благодійних матчах ігрова практика дозволить "біло-синім" краще підготуватись до поєдинку плей-офф відбору з Шотландією.

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