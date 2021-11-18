"Можливо, я зробив йому щось", – Дентінью хотів покинути Шахтар через Луческу
Колишній півзахисник Шахтаря Дентінью пригадав свої перші роки у таборі "гірників".
"Коли я прийшов сюди, мій перший тренер (Луческу – прим.) не давав мені грати. Я дуже багато разів задумувався над тим, щоб піти. Я не знаю, чи я зробив йому щось. Він просто не давав мені змоги грати.
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Луческу — скрупульозна людина, яка любить, щоб ти робив так, як він хоче. Якщо ти робиш хоч трохи не так, він тебе одразу прибирає та викидає. Тренування у нього були дуже важкими. З ним я навчився, що тренування мають бути жорсткими та з великою самовіддачею. Це був великий контраст після Бразилії, велика різниця", – сказав Дентінью Youtube-каналу Шахтаря.
Нагадаємо, бразилець у 2011 приєднався до Шахтаря і лише через 10 років попрощався з донецьким клубом.
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