"Коли я прийшов сюди, мій перший тренер (Луческу – прим.) не давав мені грати. Я дуже багато разів задумувався над тим, щоб піти. Я не знаю, чи я зробив йому щось. Він просто не давав мені змоги грати.

Дентінью розкрив свої плани після відходу з Шахтаря

Луческу — скрупульозна людина, яка любить, щоб ти робив так, як він хоче. Якщо ти робиш хоч трохи не так, він тебе одразу прибирає та викидає. Тренування у нього були дуже важкими. З ним я навчився, що тренування мають бути жорсткими та з великою самовіддачею. Це був великий контраст після Бразилії, велика різниця", – сказав Дентінью Youtube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, бразилець у 2011 приєднався до Шахтаря і лише через 10 років попрощався з донецьким клубом.

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