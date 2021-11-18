"Когда я пришел сюда, мой первый тренер (Луческу – прим.) не давал мне играть. Я очень много раз задумывался над тем, чтобы уйти. Я не знаю, сделал ли я ему что-то. Он просто не давал мне возможности играть.

Дентиньо раскрыл свои планы после ухода из Шахтера

Луческу — скрупулезный человек, который любит, чтобы ты делал так, как он хочет. Если ты делаешь хоть немного не так, он сразу убирает и выбрасывает. Тренировки у него были очень тяжелыми. С ним я научился, что тренировки должны быть жесткими и с большой самоотдачей. Это был большой контраст после Бразилии, большая разница", – сказал Дентиньо Youtube-каналу Шахтера.

Напомним, бразилец в 2011 году присоединился к Шахтеру и только через 10 лет попрощался с донецким клубом.

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