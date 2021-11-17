Колишній півзахисник Шахтаря Дентінью розповів, що робитиме після того як став вільним агентом.

"Зараз повернуся до Бразилії, відпочину місяць чи два. Далі вирішуватиму зі своїм агентом. Ще багато роботи треба виконати. Я ще досить довго можу грати. Вважаю, що маю ще час. Бразилія чи Європа? Не знаю ще, де гратиму. Нехай агент працює, а я вирішуватиму", – поділився Дентінью в програмі Один на Один на YouTube-каналі Шахтаря.

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Нагадаємо, Дентінью підтвердив, що покидає Шахтар через завершення контракту. Останнім матчем у складі "гірників" для нього став поєдинок 14-го туру УПЛ проти Колоса.

Загалом, бразилець виступав за "гірників" з 2011 по 2021 роки, відіграв у 197 поєдинках, у яких забив 29 голів та 16 асистів.

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