Три суперзірки не погодилися переїхати на Близький Схід, щоб підзаробити поруч з Роналду та Неймаром.

Саудівська Аравія запрошувала Кевіна де Брюйне ще на початку літа відразу після фіналу Ліги чемпіонів. Бельгієць відхилив пропозицію та пояснив, що хоче продовжувати боротися за головні нагороди в Європі.

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Роберт Лєвандовскі категорично відмовив на численні запити з Близького Сходу, а Барселона навіть не хотіла вступати у переговори щодо поляка, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Найближчим до трансферу в Саудівську Аравію був Ілкай Гюндоган. Німець розглядав пропозиції контракту з Манчестер Сіті, Барселони та від шейхів. Зрештою хавбек вирішив реалізувати свою мрію та поїхати в Барсу.

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