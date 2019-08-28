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Можливо, Срна стане головним тренером Шахтаря у майбутньому, – Степаненко

10:34 361 Читать на русском
Можливо, Срна стане головним тренером Шахтаря у майбутньому, – Степаненко
Даріо Срна / фото ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував роботу Даріо Срни у статусі помічника головного тренера команди.

"Зазвичай, коли досвідчені футболісти закінчують кар'єру і відразу переходять до тренерської діяльності, під час тренувань постійно беруть участь в якихось вправах з командою, так як відчувають в собі сили продовжувати грати.

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Даріо завершив кар'єру і відразу поводиться як тренер: стежить за заняттям, розмовляє з Луїшем Каштру, підказує гравцям. Думаю, нова роль йому подобається.

Якщо він буде продовжувати так само, можливо, в майбутньому стане головним тренером. Але про це краще запитати у нього, тому що лише він сам може розповісти, про що думає", – цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря.

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