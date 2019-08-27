Степаненко назвав бажаного суперника у Лізі чемпіонів – несподіваний вибір

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко не хоче знову зустрічатись з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів.

"Кого б хотів бачити в суперниках з першого кошика? Не хотів би Манчестер Сіті, тому що вони нам випадали вже два рази. А жеребкування важко передбачити.

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Особисто я хотів би зустрітися з Ліверпулем. По-перше, на Енфілді ще не грав, по-друге, мені імпонує сама команда і тренер. Подивимося, хто випаде", – цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар розпочинає свій шлях у Лізі чемпіонів з групового етапу. Жеребкування відбудеться у четвер, 29 серпня, початок запланований на 19:00.

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