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Возможно, Срна станет главным тренером Шахтера в будущем, – Степаненко

10:36 10 Читати українською
Возможно, Срна станет главным тренером Шахтера в будущем, – Степаненко
Дарио Срна / фото ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал работу Дарио Срны в статусе помощника главного тренера команды.

"Обычно, когда опытные футболисты заканчивают карьеру и сразу переходят к тренерской деятельности, во время тренировок постоянно участвуют в каких-то упражнениях с командой, так как чувствуют в себе силы продолжать играть.

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Дарио завершил карьеру и сразу ведет себя как тренер: следит за занятием, разговаривает с Луишем Каштру, подсказывает игрокам. Думаю, новая роль ему нравится.

Если он будет продолжать так же, возможно, в будущем станет главным тренером. Но об этом лучше спросить у него, потому что только он сам может рассказать, о чем думает", – цитирует Степаненко официальный сайт Шахтера.

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Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтер Шахтер Дарио Срна Дарио Срна
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