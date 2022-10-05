"Це було кумедно, тому що я жартував з Олександром Зінченком на розминці перед матчем з Борнмутом. Уболівальники співали його ім'я після всього лише трьох тижнів в Арсеналі. Я сказав йому: "Алекс, я тут уже шість років, і в мене немає пісні, а ти щойно приїхав і в тебе є!".

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Я жартував із ним на полі перед матчем, а потім наприкінці гри я почув, як наші вболівальники співали моє ім'я. Можливо, вони чули, як я базікав із Зінченком! Я був трохи здивований, коли почув це, я не знав, що робити, але я хочу сказати, як багато це означає для мене і як я це ціную.

Але якщо серйозно, це було абсолютно дивовижне, приголомшливе почуття для мене, тому що всі знають, через що я пройшов з уболівальниками. Тепер це в минулому. Повернути все назад і показати їм Граніта, якого я завжди хотів показати, відчути зв'язок і відчути їхню любов – це дало мені набагато, набагато, набагато більше віри в себе, а також більше бажання дати їм щось навзаєм. Сподіваюся, тепер ми зможемо зберегти цей зв'язок, не тільки я, а й усі гравці, тому що для нас дуже важливо відчувати любов уболівальників", – цитує Джаку офіційний сайт Арсенала.

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