"Это было забавно, потому что я шутил с Александром Зинченко на разминке перед матчем с Борнмутом. Болельщики пели его имя после всего лишь трех недель в Арсенале. Я сказал ему: "Алекс, я здесь уже шесть лет, и у меня нет песни, а ты только что приехал и у тебя есть!".

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Я шутил с ним на поле перед матчем, а затем в конце игры я услышал, как наши болельщики пели мое имя. Возможно, они слышали, как я болтал с Зинченко! Я был немного удивлен, когда услышал это, я не знал, что делать, но я хочу сказать, как много это значит для меня и как я это ценю.

Но если серьезно, это было совершенно удивительное, потрясающее чувство для меня, потому что все знают, через что я прошел с болельщиками. Теперь это в прошлом. Вернуть все назад и показать им Гранита, которого я всегда хотел показать, почувствовать связь и почувствовать их любовь – это дало мне намного, намного больше веры в себя, а также больше желания дать им что-то в ответ. Надеюсь, теперь мы сможем сохранить эту связь, не только я, но и все игроки, потому что для нас очень важно чувствовать любовь болельщиков", – цитирует Джаку официальный сайт Арсенала.

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