– Як сприйняли інсайд, що Коноплянка може повернутись до збірної України?

– А що тебе дивує? Вони ж обоє з Дніпра! Що там робить Ротань взагалі? Може, у нас із Другої ліги брати почнуть тренерів? Чому до цього дійшло взагалі? Можливо, Байден приїжджав за Коноплянку домовлятися? (сміється, ‒ прим. автора).

– Що думаєте про виступи Коноплянки у Краковії?

– Я б це питання поставив ФБР чи ЦРУ (сміється). Так і напишіть. Ось як Ротань бере його, якщо його ніхто не бачив?

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– Чим може бути корисним 33-річний ветеран для збірної?

– Загалом у збірну треба потрапляти, а не брати туди. Ти ж розумієш, що виглядає безглуздо, що гравець збірної мало грає в клубах. Але ж це Женя! Ти хоч раз чув за роки гри в Європі, що Коноплянка ху**вий гравець? Ні, він нам потрібен. Він ніде не грав, а тренери говорили лише добре. Ось навіщо він у збірній – щоби на досвіді, на позитиві колектив підігріти.

– Коно здатен конкурувати на одному рівні з Мудриком, Зубковим, Петряком?

– Думаю, що ні. Там Мудрик та Циганков. Ну який Коноплянка? Навіть якщо всі на ковід раптово захворіють, він і близько туди потрапляти не може. Ліворуч люди є. Праворуч грати він не може. Я не розумію, що він має робити у тій збірній.

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– Навіщо взагалі Коно збірній – це варіант на 90 хвилин чи вдалий вихід на заміну?

– Його ж ніхто не бачив, у якій він формі. У якому чемпіонаті грає. У нас люди не вміють аналізувати. Складається враження, що Ротань хоче дорікнути Петракову: "Ось у тебе його не було, а в мене заграв". Як у Фоменка було з Гусєвим. Був такий етапчик.

– Виклик у збірну допоміг би Жені перепустити кар'єру?

– Я думав, що Коноплянка заграє у Шахтарі. Там відбирати не треба. Техніка є, бери і чуди, що віталося. Він навіть там не зміг зіграти. Хоча чемпіоном України став. Він у нас був зіркою, а чемпіоном став у 30 років, коли вже швидкість втратив, – заявив Леоненко в коментарі FanDay.

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