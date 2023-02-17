За збірну України у весняних матчах зможуть зіграти деякі футболісти, які давно не викликались до лав національної команди.

Руслан Ротань, який, схоже, очолюватиме збірну України на матч відбору Євро-2024 проти Англії, включив до розширеного списку Віталія Буяльського, Євгена Коноплянку та Олександра Сватка, повідомляє Динамоманія.

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Додамо, що Коноплянка востаннє викликався до збірної України 3 вересня 2020 року. Буяльський потрапляв до заявки "синьо-жовтих" у листопаді 2021 року, а от Сваток ще не дебютував за національну команду.

Зауважимо, що вже 26 березня Україна зіграє з Англією в поєдинку першого туру кваліфікації до Євро-2024, який відбудеться у Лондоні.

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