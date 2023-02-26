"Для мене це – інформаційний шок. Я завжди вважав, що збірна – це найкращі гравці в країні на своїх позиціях. Це не збірна знайомих, друзів та федерації, а найкращих гравців. Хоча, на тлі корупційних та політичних скандалів навколо асоціації – у це можна повірити.

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А чому не Мілевський, а чому не Селезньов? У них такий самий рівень, як і у Коноплянки. Якщо вже ми чудимо, то потрібно чудити на повну. Євген і в найкращих кондиціях не відігравав ключової ролі. Цей футболіст не потрапляв у ротацію в Шахтарі. Тобто гравці Шахтаря, які чудово виглядали у протистоянні з Ренном – не потрібні, а Коноплянка, який майже там не грав – потрібен. Абсурд. Ось він в передостанньому матчі асист віддав. За це потрібно викликати у збірну? Якби Євген бив якісь рекорди та мав особливі досягнення, то я б зрозумів, а так він – простий футболіст.

А щодо того, чи зможе Коноплянка нав'язати конкуренцію Мудрику та Зубкову... Це як порівнювати Мерседес та Славуту. Навіть у свої найкращі часи у нього не було б шансів", – сказав Федорчук у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, Коноплянка востаннє викликався до збірної України 3 вересня 2020 року. У поточному сезоні вінгер провів за польську Краковію 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 асисти.

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