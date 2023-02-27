– Как восприняли инсайд, что Коноплянка может вернуться в сборную Украины?

– А что тебя удивляет? Они же оба с Днепра! Что там делает Ротань вообще? Может, у нас со Второй лиги брать начнут тренеров? Почему до этого дошло вообще? Может, Байден приезжал за Коноплянку договариваться? (смеется, ‒ прим. автора).

– Что думаете о выступлениях Коноплянки в Краковии?

– Я бы этот вопрос задал ФБР или ЦРУ (смеется). Вот так вот и напишите. Вот как Ротань берет его, если его никто не видел?

"А почему не Милевский и Селезнев?": известный тренер раскритиковал возможный вызов Коноплянки в сборную Украины

– Чем может быть полезен 33-летний ветеран сборной?

– Вообще, в сборную надо попадать, а не брать туда. Ты же понимаешь, что выглядит глупо, что игрок сборной мало играет в клубах. Но это же Женя! Ты хоть раз слышал за годы игры в Европе, что Коноплянка ху*вый игрок? Нет, он нам нужен. Он нигде не играл, а тренеры говорили только хорошее. Вот зачем он в сборной — чтобы на опыте, на позитиве коллектив подогреть.

– Коно способен конкурировать на одном уровне с Мудриком, Зубковым, Петряком?

– Думаю, что нет. Там Мудрик и Цыганков. Ну какой Коноплянка? Даже если все ковидом внезапно заболеют, он и близко туда попадать не может. Слева люди есть. Справа играть он не может. Я не понимаю, что он должен делать в той сборной.

Коноплянка, Буяльский и капитан СК Днепр-1 оказались в расширенном списке сборной Украины, – СМИ

– Зачем вообще Коно сборной – это вариант на 90 минут или на удачный выход на замену?

– Его же никто не видел, в какой он форме. В каком чемпионате играет. У нас люди анализировать не умеют. Складывается впечатление, что Ротань хочет сделать замечание Петракову: "Вот у тебя его не было, а у меня заиграл". Как у Фоменко было с Гусевым. Был этапчик такой.

– Вызов в сборную помог бы Жене перепустить карьеру?

– Я думал, что Коноплянка заиграет в Шахтере. Там отбирать не надо. Техника есть, бери и чуди, что приветствовалось. Он даже там не смог сыграть. Хоть чемпионом Украины стал. Он у нас был звездой, а чемпионом стал в 30 лет, когда уже скорость потерял, – заявил Леоненко в комментарии FanDay.

Цыганков ассистом приближает к Европе: Жирона шокировала Атлетик с двумя автоголами и фейлом кипера в дикой перестрелке