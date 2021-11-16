"Чи можу я підтвердити слова матері Мампассі, що Марк перейде у Локомотив? Ні. Журналісти неправильно інтерпретували її слова. Вона казала: "Якщо домовимося та підпишемо".

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Тобто Локомотив є серед клубів, які цікавляться Марком. А журналісти написали, що він вже переходить. Інші клуби не називатиму, просто в пресі вже засвітили Локомотив. Ми розмовляємо з багатьма клубами. На сьогодні офіційно його перехід ще не відбувся.

Наскільки серйозними є розмови, що Марк може отримати російське громадянство, а в перспективі виступати за збірну Росії? На даний момент вони точно безпідставні. Сам Марк хоче грати там, де в нього будуть перспективи і на нього розраховуватимуть.

Щодо Шахтаря... "Гірники" розглядають пропозиції. Їхня позиція буде зрозуміла, якщо надійде пропозиція, яка їх переконає.

Чи справді Локомотив чи інші російські клуби готові заплатити за молодого захисника 4 мільйони євро? Про цифри я не можу говорити, але, може, заплатять і більше", – сказав Шаблій у коментарі FanDay.

Нагадаємо, наразі Мампассі на правах оренди захищає кольори Маріуполя. У поточному сезоні оборонець відіграв за азовців у 12 матчах, у яких віддав 1 результативну передачу.

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