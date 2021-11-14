Вихованець Шахтаря Марк Рене Мампассі справді близький до переїзду в чемпіонат Росії. Це підтвердила його мати Владлена.

"Ще офіційно нічого не оголошено. Я не маю права говорити поки що. Але можливість переходу є. Сподіваюся, що все вийде. Чи буде це Локомотив? Так.

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Наразі розмовляємо про можливий трансфер, про зміну громадянства поки не йдеться. Збірна України? Ну, життя змінюється. Можливо, сьогодні двері туди зачинені, а завтра будуть відчинені. Все може бути. Якщо зараз Мампассі гратиме у Маріуполі, збірна для нього теж буде закрита. Бо до збірної України із Маріуполя не беруть.

Грати за збірну Росії? Як можна говорити, що буде завтра, якщо ми ще навіть не перейшли. Але загалом усе можливо", – цитує Владлену Спорт-Експрес.

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