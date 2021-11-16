"Напевне, цей перехід таки правда. Якщо він не потрібен Шахтарю, то його кудись продадуть. Мені дивно, що ми торгуємо з російськими клубами і навіть говоримо про це. Має бути якась патріотична позиція.

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Зараз всі розписують, коментують, що Мампассі може перейти туди, туди чи туди в Росію. Це моя особиста думка. Мені байдуже, чи перейде він у Локомотив. Думаю, що перейде. Є футболісти зі стрижневою позицією щодо своєї країни. А є ті, для яких гроші на першому місці. Це їхній вибір.

Мампассі – футболіст Маріуполя, про що зараз говорити. Можливо, колись він заграє або ніколи не заграє. Просто навколо нього зараз стільки галасу, ніби це футболіст якогось рівня... Це незрозуміло і неправильно, як на мене", – сказав Циганик у ефірі Циганик LIVE.

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