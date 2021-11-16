"Могу ли я подтвердить слова матери Мампасси, что Марк перейдет в Локомотив? Нет. Журналисты неправильно интерпретировали ее слова. Она говорила: "Если договоримся и подпишем".

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То есть Локомотив есть среди клубов, интересующихся Марком. А журналисты написали, что он переходит. Другие клубы не буду называть, просто в прессе уже засветили Локомотив. Мы разговариваем со многими клубами. На сегодняшний день официально его переход еще не состоялся.

Насколько серьезны разговоры о том, что Марк может получить российское гражданство, а в перспективе выступать за сборную России? Сейчас они точно безосновательны. Сам Марк хочет играть там, где у него будут перспективы и будут на него рассчитывать.

Относительно Шахтера... "Горняки" рассматривают предложения. Их позиция будет ясна, если поступит предложение, которое их убедит.

Действительно ли Локомотив или другие российские клубы готовы заплатить за молодого защитника 4 миллиона евро? О цифрах я не могу говорить, но, может, заплатят и больше", – сказал Шаблий в комментарии FanDay.

Напомним, Мампасси на правах аренды защищает цвета Мариуполя. В текущем сезоне защитник отыграл за азовцев в 12 матчах, в которых отдал 1 результативную передачу.

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