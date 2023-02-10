"Ми ніколи не перемагали в чемпіонаті в цьому сезоні, але рано чи пізно ми виграємо. Наполі сильний і виграє Скудетто беззаперечно. У них найсильніші нападники в Європі, тому вони виграють чемпіонат без проблем, я лише сподіваюся, що вони не виграють у Кремонезе. У футболі трапляються сюрпризи, і я сподіваюся, що наші хлопці піднесуть нам один з них у неділю ввечері.

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Добре граємо з великими клубами і погано з аутсайдерами? Можливо, це відбувається тому, що нам нічого втрачати проти великих. Команда показала, що у неї є труднощі, але з Наполі та Ромою в Кубку Італії ми виступили добре.

Я бачив Наполі минулої неділі і думаю, що вони з іншої категорії. Кварацхелія схожий на Кака? Він може повторити кар'єру Кака та Шевченка. Він вміє обіграти суперника, а в сучасному футболі це найголовніше", – наводить слова Брайди Sportitalia з посиланням на Radio Kiss Kiss Napoli.

Додамо, що Ар'єдо Брайда раніше був виконавчим директором Мілана (1986-2002), а пізніше працював і спортивним (2002-2013). Щодо Кварацхелії, то грузин у поточному сезоні зіграв у 22 матчах, в яких відзначився 10 голами та 14 асистами.

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