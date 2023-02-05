Під час розминки нападник Наполі Віктор Осімхен випадково вдарив прихильницю Спеції м’ячем. Нігерієць дуже швидко загладив свою провину.

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Осімхен перед початком матча проти Спеції відпрацьовував удари. Один із його м’ячів полетів на трибуни та влучив у лице вболівальниці противника. Нападник Наполі підійшов до трибун, щоб вибачитися. Осімхен обійняв жінку, і зробив з нею селфі.



Наполі переміг Спецію (3:0). Віктор Осімхен відзначився дублем у ворота суперника. Наразі команда нігерійця посідає перше місце, маючи в своєму активі 56 очок.

Bellissimo gesto di #Osimhen, che nel pre-partita di #SpeziaNapoli sale in tribuna per abbracciare una ragazza, inavvertitamente colpita da un pallone calciato nel riscaldamento

Le cose belle del calcio pic.twitter.com/ZWqFQnyjEJ — Federico Gennarelli (@F_Genna88) February 5, 2023

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