Осімхен скривдив дівчину на секторі ворожих ультрас і не побоявся піднятися на трибуну – відео дня із Серії А
Нападник збірної Нігерії Віктор Осімхен продемонстрував гарні манери.
Під час розминки нападник Наполі Віктор Осімхен випадково вдарив прихильницю Спеції м’ячем. Нігерієць дуже швидко загладив свою провину.
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Осімхен перед початком матча проти Спеції відпрацьовував удари. Один із його м’ячів полетів на трибуни та влучив у лице вболівальниці противника. Нападник Наполі підійшов до трибун, щоб вибачитися. Осімхен обійняв жінку, і зробив з нею селфі.
Наполі переміг Спецію (3:0). Віктор Осімхен відзначився дублем у ворота суперника. Наразі команда нігерійця посідає перше місце, маючи в своєму активі 56 очок.
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