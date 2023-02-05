В рамках програми дня в 21-му турі Серії А заплановано кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2022/23, 21-й тур

Спеція – Наполі – 0:3

Голи: Кварацхелія, 47 (пен), Осімхен, 69, 73

Торіно – Удінезе – початок о 16:00

Фіорентина – Болонья – початок о 19:00

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Спеція – Наполі. У першому таймі господарі відзахищались блискуче, однак в другому ті ж захисники влаштували цирк. Вже за хвилину по перерві Реца привіз пенальті за гру рукою (його реалізував Хвіча), а на 69-й Ампаду замість виносу виконав "свічку" над штрафним – поки м'яч падав, Осімхен виграв єдиноборство й пробив головою у ворота. 0:2!

Ще за 4 хвилини Кальдара віддав невдалий пас назад, що вилилось у вихід Хвічі й Осімхена 2-в-1 – Віктор забив у порожні. 0:3! Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу партенопейців.

Осімхен став лише 4-м гравцем в історії Наполі, який забив принаймні 16 голів у перших 21 іграх Серії А, після Луїса Вінісіо (1955/56), Едінсона Кавані (2012/13) і Гонсало Ігуаїна (2015/16). Кварацхелія ж увійшов у п'ятірку футболістів в топ-5 ліг, яким вдалося зробити 10+10 у поточному сезоні – грузин увійшов до компанії Мессі, Неймара, Коло Муані й Гнабрі.

Аталанта у меншості програла Сассуоло й залишилась поза зоною ЛЧ, Рома здолала Емполі та піднялась у топ-3 Серії А