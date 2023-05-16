"Може дійти до абсурду": УПЛ відреагувала на чутки про розширення до 20 команд
Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий не чув нічого конкретного про розширення елітного дивізіону.
"На даний момент ніякого офіційного звернення щодо розширення УПЛ до нас не надходило – ні від ФК Львів, ні від інших клубів. У нас є регламент, який не передбачає збільшення команд.
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Нам потрібно, в першу чергу, керуватися регламентом змагань, який був ухвалений напередодні сезону-2022/23, а він жодним чином не передбачає збільшення команд в УПЛ до 20.
Якщо кожен клуб захоче збільшити кількість команд у змаганнях, то може дійти до абсурду, тому потрібно керуватися нормативно-правовими документами", – підсумував Дикий у коментарі Українському футболу.
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