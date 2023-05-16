"На даний момент ніякого офіційного звернення щодо розширення УПЛ до нас не надходило – ні від ФК Львів, ні від інших клубів. У нас є регламент, який не передбачає збільшення команд.

УПЛ можуть розширити до 20 команд – відомий клуб-ініціатор

Нам потрібно, в першу чергу, керуватися регламентом змагань, який був ухвалений напередодні сезону-2022/23, а він жодним чином не передбачає збільшення команд в УПЛ до 20.

Якщо кожен клуб захоче збільшити кількість команд у змаганнях, то може дійти до абсурду, тому потрібно керуватися нормативно-правовими документами", – підсумував Дикий у коментарі Українському футболу.

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