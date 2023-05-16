"На данный момент никакого официального обращения по поводу расширения УПЛ к нам не поступало – ни от ФК Львов, ни от других клубов. У нас есть регламент, который не предусматривает увеличения команд.

УПЛ могут расширить до 20 команд – известен клуб-инициатор

Нам нужно, в первую очередь, руководствоваться регламентом соревнований, принятым накануне сезона-2022/23, а он никоим образом не предполагает увеличения команд в УПЛ до 20.

Если каждый клуб захочет увеличить количество команд в соревнованиях, то может дойти до абсурда, поэтому нужно руководствоваться нормативно-правовыми документами", – подытожил Дикий в комментарии Украинскому футболу.

"Фоменко посмотрел и говорит: "Тебе надо гири на ноги повесить". Наш тренер зажигает в Азии, вспоминает Динамо и мечтает об УПЛ