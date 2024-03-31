Фани не змогли вивісити український прапор на матчі 30 туру АПЛ між Ноттінгем Форест і Крістал Пелас.

Вболівальнику Крістал Пелас не дозволили взяти прапор України на гостьовий сектор стадіону Ноттінгем Форест, повідомляє Zorya Londonsk. Фан відвідав з цим стягом 14 інших англійських стадіонів, але на Сіті Граунд його не пропустили.

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Ноттінгем Форест мотивував своє рішення вказівкою АПЛ: "Рекомендації Прем'єр-ліги кажуть, що український прапор може бути політичним посланням і може спричинити проблеми з безпекою. Тому його не дозволено демонструвати".

Працівники стадіону конфіскували стяг, на якому зображено маленький прапор України, прапор Донецької області, напис "донецькі хлопці на виїзді", а також емблеми Шахтаря та Крістал Пелас на фоні англійського прапора.