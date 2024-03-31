Фаны не смогли вывесить украинский флаг на матче 30 тура АПЛ между Ноттингем Форест и Кристал Пэлас.

Болельщику Кристал Пэлас не позволили взять флаг Украины на гостевой сектор стадиона Ноттингем Форест, сообщает Zorya Londonsk. Фан посетил с этим знаменем 14 других английских стадионов, но на Сити Граунд его не пропустили.

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Ноттингем Форест мотивировал свое решение указанием АПЛ: "Рекомендации Премьер-лиги говорят, что украинский флаг может быть политическим посланием и может повлечь проблемы с безопасностью. Поэтому его не разрешено демонстрировать".

Работники стадиона конфисковали флаг, на котором изображен маленький флаг Украины, флаг Донецкой области, надпись "донецкие парни на выезде", а также эмблемы Шахтера и Кристал Пэлас на фоне английского флага.