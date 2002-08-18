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Можаровський розсудить Динамо – Шахтар та інші суддівські призначення 3-го туру УПЛ

12:10 162 Читать на русском
Можаровський розсудить Динамо – Шахтар та інші суддівські призначення 3-го туру УПЛ
Юрій Можаровський (у центрі) / фото із соцмереж

Комітет арбітрів Федерації футболу України визначив арбітрів поєдинків 3-го туру української Прем'єр-ліги, серед яких і матч вітчизняних грандів київського Динамо та донецького Шахтаря.

Класичне дербі обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з львів'янином Юрієм Можаровським, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Снайпер Динамо і ще 2 українські герої туру в УПЛ – вони вразили переможними голами й особливим (не)святкуванням

Його асистентами будуть Олександр Войтюк (Запоріжжя) та Семен Шлончак із Черкас. Четвертим арбітром стане дніпрянин Віталий Романов.

Інші матчі судитимуть:

Львів – Ворскла – Іван Бондар (Київ)

Зоря – Чорноморець – Віктор Копієвський (Кропивницький)

Карпати – Олімпік – Володимир Новохатній (Київ)

Десна – Олександрія – Максим Козиряцький (Запоріжжя)

Арсенал-Київ – Маріуполь – Дмитро Бондаренко (Одеса)

Відзначимо, що поєдинок Динамо – Шахтар відбудеться вже завтра, 3 серпня, на столичному НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

Динамо
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