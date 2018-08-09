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Можаровский не получил назначение на матч 4 тура УПЛ: СМИ подозревают отстранение арбитра после матча Динамо – Шахтер

19:45 61 Читати українською
Можаровский не получил назначение на матч 4 тура УПЛ: СМИ подозревают отстранение арбитра после матча Динамо – Шахтер
Юрий Можаровский / фото: ФФУ

Комитет арбитров ФФУ объявил состав судейских бригад, которые будут работать на матчах 4 тура. УПЛ. В списках не нашлось места львовянину Юрию Можаровскому.

Арбитр Юрий Можаровский не будет работать на матчах 4 тура УПЛ 2018/19. В списках, который опубликовал официальный сайт ФФУ, фамилия Можаровского отсутствует.

Таким образом львовский рефери не будет работать в 4 туре Премьер-лиги ни в роли ассистента арбитра, ни как главный судья, ни в молодежных чемпионатах или в Первой или во Второй лиге. Напомним, Можаровский в 3 туре УПЛ обслуживал матч Динамо – Шахтер, после чего был раскритикован журналистами и экспертами телеканала "Футбол", а также Шахтером.

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Ранее после матча за Суперкубок Украины арбитр того матча Константин Труханов был отстранен на 4 матча без объяснения причин. СМИ, в частности Dynamo.kiev.ua, уже подозревают, что подобная судьба постигла и Можаровского.

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Главное Комитет арбитров ФФУ ФФУ Юрий Можаровский
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