"Важка поразка. Ми були недостатньо хороші в своєму штрафному, коли нам доводилося захищатися, і не були досить хороші в їхньому штрафному, коли у нас були моменти. До сьогоднішнього вечора ми жодного разу не пропускали зі стандарту.

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Я розчарований тим, як ми пропустили, тому що ми знали їхні сильні сторони. Ніякі дрібні рішення не пішли нам на користь. Сьогодні все було на користь Челсі. Це було наше найбільше випробування в цьому сезоні", – наводить слова Мойєса BBC.

Нагадаємо, Челсі в домашньому поєдинку розбив Вест Хем (3:0) та піднявся на 5 місце у турнірній таблиці з 25 очками. Вест Хем Ярмоленка із 21 пунктом залишився десятим.

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