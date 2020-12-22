"Тяжелое поражение. Мы были недостаточно хороши в своей штрафной, когда нам приходилось защищаться, и не были достаточно хороши в их штрафной, когда у нас были моменты. До сегодняшнего вечера мы ни разу не пропускали со стандарта.

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Я разочарован тем, как мы пропустили, потому что мы знали их сильные стороны. Никакие мелкие решение не пошли нам на пользу. Сегодня все было в пользу Челси. Это было наше самое большое испытание в этом сезоне", – приводит слова Мойеса BBC.

Напомним, Челси в домашнем поединке разбил Вест Хэм (3:0) и поднялся на 5 место в турнирной таблице с 25 очками. Вест Хэм Ярмоленко с 21 пунктом остался десятым.

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