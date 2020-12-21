В рамках матчу 14-го туру АПЛ Вулверхемптон зазнав сенсаційного фіаско. Звіт про цей та інші матчі неділі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 14-й тур

Бернлі – Вулверхемптон – 2:1

Голи: Барнс, 35, Вуд, 51 – Сілва, 89 (пен)

Челсі – Вулверхемптон – початок о 22:00

Бернлі останнім часом розігрався, відібравши очки у Евертона з Астон Віллою та прибивши на виїзді Арсенал, однак у домашньому матчі з Вулверхемптоном навряд чи хтось ставив на 16-ту команду чемпіонату. Тим паче, що "вулвз" тиждень тому переграли Челсі. Вірогідно, у перемогу до старту матчу повірили й самі гості – за це їх і покарали.

На 35-й хвилині "бордових" вивів уперед Барнс, який замкнув подачу з лівого флангу. Для нього це був перший гол в АПЛ з листопада 2019-го. До перерви Вулверхемптон так і не відігрався, а на старті другого тайму Вуд ударом з метру замкнув скидку після штрафного – 2:0! Цікаво, що Бернлі забив два голи в матчі АПЛ на своєму полі вперше з лютого цього року.

Гості змогли відквитати один м'яч на 89-й хвилині з пенальті, який реалізував Фабіу Сілва, але на більше підопічних Ешпіріту Санту не вистачило. Берлі святкує сенсаційну перемогу.

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