Челсі приймав Вест Хем в рамках 14-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

У лондонському дербі інтрига тривала лише до 10-ї хвилини, відкрив рахунок ветеран Челсі Тьягу Сілва, замкнувши навіс з кутового.

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Після перерви добивати суперника взявся Таммі Абрахам. 23-річний форвард всього за дві хвилини примудрився оформити дубль і довести рахунок до розгромного. Український півзахисник "молотобійців" Андрій Ярмоленко спостерігав за матчем з лави запасних.

Після 14-ти турів АПЛ Челсі розташувався на 5-й сходинці, Вест Хем – 10-й.

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