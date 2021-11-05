Після поєдинку проти Генка (2:2) у Лізі Європи 58-річний фахівець підтвердив, що півзахисники Андрій Ярмоленко та Нікола Влашіч не грали через пошкодження.

Генк – Вест Хем: Ярмоленко перед вирішальним матчем збірної України постраждав від несподіваної проблеми

В обох легкий забій, який і не дозволив їм брати участь у матчі. Ймовірно, лідер збірної України мав би зовсім скоро повернутись у стрій, адже Девід Мойєс роздумує щодо його участі у двобої 11-го туру АПЛ проти Ліверпуля. Цей матч відбудеться вже в неділю, 7 листопада.

Нагадаємо, вже 16 числа на збірну України очікує вирішальне протистояння у відборі на ЧС-2022 – проти Боснії і Герцеговини. До цього "синьо-жовті" ще проведуть товариську зустріч проти Болгарії.

Вест Хем феєрично втратив перемогу в Генку, але йде далі в ЛЄ – Ярмоленко вилетів перед збірною, 1000 матч Мойєса