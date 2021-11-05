После поединка против Генка (2:2) в Лиге Европы 58-летний специалист подтвердил, что полузащитники Андрей Ярмоленко и Никола Влашич не играли из-за повреждений.

Генк – Вест Хэм: Ярмоленко перед решающим матчем сборной Украины пострадал от неожиданной проблемы

У обоих легкий ушиб, который и не позволил им участвовать в матче. Вероятно, лидер сборной Украины должен совсем скоро вернуться в строй, ведь Дэвид Мойес размышляет о его участии в поединке 11-го тура АПЛ против Ливерпуля. Этот матч состоится уже в воскресенье, 7 ноября.

Напомним, уже 16 числа сборную Украины ожидает решающее противостояние в отборе на ЧМ-2022 – против Боснии и Герцеговины. До этого "сине-желтые" еще проведут товарищескую встречу против Болгарии.