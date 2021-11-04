Ярмоленко несподівано для всіх вперше в єврокубковому сезоні опинився за межами заявки і не зіграв жодної хвилини. Андрій отримав травму за 12 днів до ключової битви збірної України в рамках відбору ЧС-2022 проти боснійців. Команда екс-динамівця очолювала групу H з максимумом очок після першого кола. Бельгійці набрали 3 бали, але за додатковими показниками поступалися і Динамо Загреб, і віденському Рапіду. Матч, як і онлайн-трансляція Генк – Вест Хем на "Футбол 24", стартував о 19:45. Лондонці разом з Ліоном залишалися єдиними, хто набрав усі 9 очок за 3 тури. Вест Хем, який міг би увійти в історію ЛЄ як перша команда без пропущених голів на груповому етапі, мав усі шанси достроково вийти у плей-офф. Для цього "молотам" потрібно було просто перемогти.

Генк – Вест Хем: Ярмоленко перед збірною України постраждав від несподіваної проблеми – онлайн-трансляція матчу ЛЄ

Уже на 4 хвилині ВХЮ пропустив свій перший гол у турнірі. Японський вінгер Іто, який на цьому ж стадіоні віддавав гольову передачу в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Шахтаря, розрізав високі захисні лінії лондонців і вивів Пейнтсіла сам на сам. Ареола м'яч зачепив, однак той від стійки закотився у сітку. Атака на атаку, удар на удар. Жвава гра з ефектними сейвами голкіперів. Генк на диво жваво тисне – відразу 3 постріли у площину воріт за перші 10 хвилин. Тріщить захист Вест Хема. У кілька пасів бельгійці регулярно проходять зі своєї половини в чужий штрафний. Не такою Девід Мойєс уявляв собі гру №1000 у тренерській кар'єрі.

No.1000



David Moyes celebrates his 1,000th match as a manager in all competitions tonight!



Can his side make it one to remember?



Build-up ️#GNKWHU #UEL #bbcfootball — BBC Sport (@BBCSport) November 4, 2021

Центрбек "молотів" Доусон, який частенько забивав у минулому сезоні, після стандарту пробивав під поперечку – класно потягнув Вандервордт. Статистика очікуваних голів у перші 25 хвилин веселіша, ніж у деяких матчах ЛЧ: 0,83:0,57 на користь Генка. Іто травмувався. Дуже шкода, адже 28-річний автор 9 асистів у сезоні – один із найкращих на полі. Через не можу і попри біль японець повертається на поле. Лівий вінгбек Вест Хема Масуаку гостро прострілив, Бенрама, який замінив Ярмоленка, дивом не прошив голкіпера з кількох метрів.

І знову снаряд зупиняється на самісінькій стрічці воріт. Бенрама у штрафнгому дав за спини, Антоніо від рук голкіпера, здавалося, зрівнював, але Грошовскі встиг винести, поки круглий не повністю пересік лінію. Пейнтсіл відповів дальнім пострілом, черговий ефектний сейв Ареола. Дуже високий темп підтримують обидві команди. Статистика xG після 1 тайму засвідчує, що Вест Хем цілком уже й на камбек награв. Моментів дуже багато – одних стовідсоткових "молоти" запороли аж 3.

Мойєс зробив потрійну заміну на 58 хвилині. Антоніо, Масуаку та Нобл пішли з поля, Бовен, Соучек і Форналс вийшли. Вест Хем миттєво зрівняв. Бенрама почав атаку з глибини, Форналс своєчасно продовжив на правий фланг, Цоуфал ідеально прострілив у центр. Бенрама зовні легко кинув поміж ніг голкіперу. Як же круто комбінує ця зв'язка Форналс-Бовен-Бенрама. І не скажеш, що на грі Вест Хема погано позначається відсутність номінального центрфорварда. Будь-хто з атакувальної трійці може опинитися на вістрі в самому серці штрафного. Завжди десь поруч і Лансіні, та навіть опорник Соучек завжди вбігає у вбивчі зони!

Що витворяє цей Бенрама. Змістився алжирський вінгер ліворуч, хитнув захисника, промчав експресом у воротарський і пробив у ближній. Голкіпер Генка під невтомним тиском ВХЮ все-таки дав слабину. У Саїда вже 6 голів і 3 асисти за 15 матчів сезону. На 88 хвилині Соучек ніби згадав, що давно не забивав. Ефектна зрізка головою – шкода тільки, що у свої ворота. Неймовірна драма. В компенсований час Вест Хем стабільно розігрує комбінації у штрафному господарів, але знову не вистачає якогось мінімуму. Лондонці вперше без Ярмоленка і вперше пропускають, хоча зберігають впевнене лідерство, набираючи 10 очок. У Генка 4 бали, Динамо Загреб і Рапід Відень мають по 3 та грають о 22:00.