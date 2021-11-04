Андрій Ярмоленко несподівано для всіх вперше в єврокубковому сезоні опинився навіть за межами заявки. Українець отримав травму, про яку з'явилася неофіційна інформація лише за кілька годин до поєдинку. Тривожно, адже вже 16 листопада збірну України чекає ключова битва у рамках відбору ЧС-2022.

Де дивитися матч Генк – Вест Хем онлайн? Гру транслює MEGOGO Футбол 4. Також зустріч показує Воля TV. Команда екс-динамівця очолює групу H з максимумом очок після першого кола. Бельгійці набрали 3 бали, але за додатковими показниками поступаються і Динамо Загреб, і віденському Рапіду. Матч, як і онлайн-трансляція Генк – Вест Хем на "Футбол 24", стартує о 19:45. Лондонці разом з Ліоном залишаються єдиними, хто набрав усі 9 очок за 3 тури. Відтак сьогодні Вест Хем, який може увійти в історію ЛЄ як перша команда без пропущених голів на груповому етапі, має всі шанси достроково вийти у плей-офф. Для цього "молотам" потрібно просто перемогти.

Зінченко з відзнакою Гвардіоли і секрет Ярмоленка: українське дербі в Лондоні очима англійських ЗМІ та фанатів