"Звісно, в мене найкрутіші враження від матчу. Гадаю, кожен маленький хлопчик мріє одного дня вдягнути джерсі такого великого клубу на такому стадіоні та ще й у грі проти клубу, за який він виступав до цього. Це великий момент для мене, для моєї родини. Я дуже щасливий.

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Моїм друзям на фронті зараз дуже тяжко. Кожен день з ними на зв’язку, питаю у них, чи є вода, їжа, чи все добре. Звісно, я про них турбуюсь, адже це мої друзі. Ще недавно було зовсім інше життя, набагато краще. Я вірю, що таких людей, як мої друзі, дуже багато, і вони врятують нашу країну", – цитує Ауссі сайт Динамо.

Нагадаємо, Алан у січні на правах оренди перебрався у Верес, а зараз тренується з молодіжною командою Борусії Дортмунд. У поєдинку проти Динамо (2:3) українець провів на полі 30 хвилин, результативними діями не відзначався.

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