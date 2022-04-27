Виставкова гра між київським Динамо та дортмундською Борусією допомогла направити гроші в Україну.

Динамо перемогло Борусію у благодійному матчі на Вестфаленштадіоні. Спаринг мав великий іміджевий та фінансовий успіх. Гру відвідало близько 35 тисяч вболівальників, завдяки яким вдалося зібрати 400 тисяч євро. Ці гроші будуть направлені на допомогу Україні у війні з Росією.

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На трибунах масово майоріли українські прапори, а люди підіймали банери з закликами зупинити війну, дати Україні зброю, врятувати Маріуполь. Борусія відповідально віднеслася до матчу та підвищила інтерес, випустивши Холанда, Ройса та інших зірок команди.

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