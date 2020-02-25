Барселона може заплатити шокуючу суму за Мане – цікава умова зробить африканця найдорожчим гравцем світу

На вартість вінгера Ліверпуля Садьйо Мане суттєво впливає цікавий пункт у контракті Філіппе Коутінью.

Барселона має викласти за Садьйо Мане шокуючі 260 млн євро, інформує Mirror з посиланням на джерела з Іспанії.

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Зазначається, що при підписанні Філіппе Коутінью, в контракті бразильця був пункт, за яким Барселона зможе придбати ще одного гравця мерсисайдців, доплативши ще 100 млн євро. Цікаво, що цей пункт дійсний лише до 2021 року.

До слова, Мане провів 34 поєдинки у складі Ліверпуля в поточному сезоні, записавши до свого активу 17 голів та 11 асистів.

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