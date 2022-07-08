"Я хочу висловити величезну подяку футбольному клубу Сейнайокі: президенту клубу, всьому керівництву, партнерам по команді, тренерському складу, докторам, всьому персоналу і, звичайно ж, уболівальникам.

Ордець може перебратись з московського Динамо в Бундеслігу – він не покинув Росію з початком війни

За Сейнайокі я зіграв більше, ніж за будь-який інший клуб. І це говорить багато про що. Я завжди відчував вашу підтримку та гарне ставлення до мене. За 4 роки ви стали для мене сім’єю! Водночас, хочу додати, що моєю мрією завжди було повернутися до України. І велике спасибі Сейнайокі за допомогу у виконанні цього бажання! Люблю вас", – написав Олійник у своєму Instagram.

Зазначимо, що Денис виступав за фінський Сейнайокі з 2018 року. За цей час він встиг зіграти у 116 матчах, в яких відзначився 26 голами та 9 асистами.

Філіппов пофеєрив у кваліфікації Ліги конференцій – гол+пас українця зробили вагому заявку на прохід Риги