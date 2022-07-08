"Я хочу выразить огромную благодарность футбольному клубу Сейнайоки: президенту клуба, всему руководству, партнерам по команде, тренерскому составу, докторам, всему персоналу и, конечно же, болельщикам.

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За Сейнайоки я сыграл больше, чем за любой другой клуб. И это говорит о многом. Я всегда чувствовал вашу поддержку и хорошее отношение ко мне. За четыре года вы стали для меня семьей! В то же время хочу добавить, что моей мечтой всегда было вернуться в Украину. И большое спасибо Сейнайоки за помощь в исполнении этого желания! Люблю вас", – написал Олейник в своем Instagram.

Отметим, что Денис выступал за финский Сейнайоки с 2018 года. За это время он успел сыграть в 116 матчах, отличившихся 26 голами и 9 ассистами.

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