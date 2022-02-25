Колишній наставник Шахтаря Луїш Каштру також хвилюється і переживає за нашу країну.

"Моє серце з усіма українцями. Обійми, сповнені надії та прихильності", – написав Каштру на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram трьома мовами: українською, англійською та португальською.

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Нагадаємо, Луїш тренував "гірників" з 2019 по 2021 роки і в сезоні 2019/20 привів донеччан до чемпіонства в УПЛ. Нині фахівець очолює катарський Аль-Духайль.

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