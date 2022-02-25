"Мое сердце со всеми украинцами": Каштру поддержал Украину после вторжения российских войск
16:30 - Читати українською
Бывший наставник Шахтера Луиш Каштру также волнуется и переживает за нашу страну.
"Мое сердце со всеми украинцами. Объятия, полные надежды и привязанности", – написал Каштру на своей странице в социальной сети Instagram на трех языках: украинском, английском и португальском.
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Напомним, Луиш тренировал "горняков" с 2019 по 2021 гг. и в сезоне 2019/20 привел дончан к чемпионству в УПЛ. В настоящее время специалист возглавляет катарский Аль-Духайль.
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