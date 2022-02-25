Бывший наставник Шахтера Луиш Каштру также волнуется и переживает за нашу страну.

"Мое сердце со всеми украинцами. Объятия, полные надежды и привязанности", – написал Каштру на своей странице в социальной сети Instagram на трех языках: украинском, английском и португальском.

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Напомним, Луиш тренировал "горняков" с 2019 по 2021 гг. и в сезоне 2019/20 привел дончан к чемпионству в УПЛ. В настоящее время специалист возглавляет катарский Аль-Духайль.

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