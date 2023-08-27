Украинский боксер и по совместительству форвард Полесья Александр Усик признался, планирует ли по-настоящему выступать за житомирян.

"Я реально собираюсь играть! Не просто играть на камеру, а реально тренироваться, быть на сборах, работать. Моя цель – игра с Динамо.

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Физически я вывезу. Смогу по всему полю бегать, стоять в обороне, отбирать мяч, забивать. А еще, прикинь, забью. Бах – и гол", - сказал Усик в комментарии Megogo.

Напомним, в июле 36-летний Александр подписал с Полесьем однолетний контракт. Накануне Усик во второй раз отстоял звание объединенного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе, нокаутировав Дюбуа в 9-м раунде, а Полесье в рамках 5-го тура чемпионата Украины неожиданно разбило Александрию со счетом 3:0.

К слову, поединок между Полесьем и Динамо состоится в 10-м туре УПЛ и запланирован на 7 октября.

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