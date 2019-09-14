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Мілан та Інтер відмовилися від придбання Сан-Сіро – у італійських грандів свій план

14:58 44 Читать на русском
Мілан та Інтер відмовилися від придбання Сан-Сіро – у італійських грандів свій план
Сан-Сіро / Getty Images

Міланські клуби вирішили не змінювати своєї стратегії щодо спільної домашньої арени.

Мілан та Інтер не зацікавлені у придбанні прав на легендарний Сан-Сіро, інформує Corriere della Sera.

Інтер та Мілан витратять більш ніж півмільярда євро на будівництво нового стадіону

Мерія міста готова була продати стадіон за 70 млн євро, однак клуби вирішили дотримуватися попередніх планів щодо будівництва нової арени. Причиною такого рішення стала неможливість реконструкції Сан-Сіро, оскільки він постійно перебуває в експлуатації одного з міланських клубів. Крім того, перебудова стадіону могла призвести до зменшення кількості глядацьких місць, що негативно вплине на прибутки від квитків.

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Мілан та Інтер продовжать орендувати Сан-Сіро, а незабаром сподіваються розпочати підготовку до будівництва нової арени.

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Сан-Сіро футбольні стадіони Інтер Інтер Мілан Мілан Італія
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