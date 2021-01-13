"Зустрічаємося 4 місяці. Там просто, я її якось побіжно помітив, кількома словами перекинулися, я якийсь комплімент відвісив. Потім це вже забулося, тиждень десь минув. А потім я її ще десь побачив. Я не знав, що це дівчина Дениса Попова.

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Потім, коли вже в Instagram побачив, тоді вже зрозумів. Не хочу це розносити. Вона зустрічалася з Денисом рік або більше. Всі футболісти знають, які у них були стосунки, ніхто навіть не захотів влазити. Що може змусити людину написати таке про дівчину в соціальних мережах. Навіть не беремо цю ситуацію, а загалом для кожного чоловіка. Написати таке про дівчину.

Я не влазив в цей конфлікт, розумів, що це абсолютно дитячий сад, куди не варто навіть пхатися. Мені не довелося комусь навіть слово говорити, коментарі писати. Моя дівчина поставила його на місце. Ми обговорювали цей момент, багато гівна через це звалилося. Ми розуміли, що таке буде, але це було дивно. Навіщо? Ми були з Денисом просто як партнери, поздороватися-попрощатися. Близько з ним я ніколи не дружив", – заявив Конопля у інтерв'ю ОТДУШИВДУШУ.

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