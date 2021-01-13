"Встречаемся 4 месяца. Там просто, я ее как-то вскользь заметил, несколькими словами перекинулись, я какой-то комплимент отвесил. Потом это уже забылось, неделя где-то прошла. А потом я ее еще где-то увидел. Я не знал, что это девушка Дениса Попова.

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Затем, когда в Instagram увидел, тогда уже понял. Не хочу это разносить. Она встречалась с Денисом год или больше. Все футболисты знают, какие у них были отношения, никто даже не захотел влезать. Что может заставить человека написать такое о девушке в социальных сетях. Даже не берем эту ситуацию, а в целом для каждого мужчины. Написать такое о девушке.

Я не влезал в этот конфликт, понимал, что это абсолютно детский сад, куда не стоит даже соваться. Мне не пришлось кому-то даже слово говорить, комментарии писать. Моя девушка поставила его на место. Мы обсуждали этот момент, много говна через это свалилось. Мы понимали, что такое будет, но это было странно. Зачем? Мы были с Денисом просто как партнеры, поздороваться-попрощаться. Близко с ним я никогда не дружил", – заявил Конопля в интервью ОТДУШИВДУШУ.

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